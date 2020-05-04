اليابان تتجه لتمديد الطوارئ لمواجهة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتّجه الحكومة اليابانيّة الاثنين، لتمديد حال الطوارئ على مستوى البلاد حتّى نهاية مايو/أيّار الجاري، في إطار استعدادها لمعركة طويلة ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حالة الطوارئ لمدّة شهر في طوكيو، إضافة إلى ستّ مناطق أخرى في 7 إبريل/نيسان الماضي، وسّعها لاحقاً لتشمل البلاد بكاملها، وتنتهي الأربعاء، لكن يُتوقّع أن يعلن آبي تمديدها حتّى 31 مايو/أيّار الجاري، بعد استشارة خبراء الأمراض المعدية، ومن المقرر أن يشرح آبي قرار الحكومة هذا خلال مؤتمر صحفي يُعقد الاثنين.

من جانبه حذّر المسؤول عن مكافحة كورونا المستجدّ في اليابان ياسوتوشي نيشيمورا، من أنّ المعركة ضدّ الفيروس لم تنته بعد، وسجّلت اليابان أكثر من 15 ألف إصابة بالفيروس و510 حالات وفاة حتى الآن، لكن هناك مخاوف مستمرة من ارتفاع معدّلات العدوى وهو ما قد يؤثّر سريعاً في نظام الرعاية الصحّية في البلاد.