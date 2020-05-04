شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تعلن إصابة أحد وزرائها بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب هاشم بن عوف وزير الدولة في وزارة النقل والبنى التحتيّة السودانيّة، بفيروس كوفيد19، وفق ما أعلن مجلس الوزراء الأحد.
وقال مجلس الوزراء في بيان الأحد: وضع المهندس هاشم بن عوف نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ثبتت إصابة أحد مخالطيه المقرّبين بالفيروس، ثمّ أجرى الاختبار المطلوب الذي جاءت نتيجته إيجابيّة، وسجّل السودان حتى السبت، 592 إصابة بكورونا، بينها 36 حالة وفاة.
وأعلنت السلطات السودانية في السادس عشر من إبريل/نيسان الجاري، فرض حظر تجوّل في كلّ أجزاء العاصمة لثلاثة أسابيع، وكان السودان أعلن في الثالث عشر من مارس/آذار الماضي، رصد أوّل إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.
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