شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع البريطاني يروي تجربته المروعة مع «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس الاثنين، إن إصابته بمرض كوفيد19 كانت تجربة مروعة، مضيفاً أن الفيروس أنهك طاقته وثبط عزيمته وأفقده مؤقتاً حاستي التذوق والشم لأيام.

وأضاف والاس الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد في نهاية مارس/ آذار الماضي: لم تكن الإصابة شديدة لكنها تثبط عزيمتك لأنها تشتد وتضعف، قبعت وحيداً في شقتي في لندن لثمانية أيام وفقدت حاستي التذوق والشم، إنه أمر ينهك الطاقة، متابعاً، ثم اختفى واتخذت بعض الإجراءات الاحترازية الإضافية وفي النهاية عدت للعمل.

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