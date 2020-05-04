وزير الصحة الألماني يبدد توقعات ترامب بإنتاج لقاح سريع «لكورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر وزير الصحة الألماني أن التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد قد يتطلب «سنوات»، في حين توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمر ممكن بحلول نهاية العام.

وقال ينس سباهن الأحد، لقناة «أ ار دي» الألمانية: سأكون سعيداً لو كان الأمر ممكناً خلال أشهر، لكن أعتقد أن علينا أن نكون واقعيين، الأمر قد يتطلب سنوات لأن الخيبات ممكنة، شهدنا ذلك مع لقاحات أخرى، تطوير اللقاحات من أصعب المهام في الطب.

وبدا الرئيس الأمريكي، الذي يخوض حملته الانتخابية قبل ستة أشهر من الاستحقاق الرئاسي، أكثر تفاؤلاً حول المسألة الأحد، وقال خلال مقابلة خاصة مع قناة فوكس نيوز: نعتقد أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام، سيقول الأطباء لا يجب أن تقول ذلك، أنا أقول ما أفكر به.