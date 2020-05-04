هشام سليم: تحول ابنتي إلى ذكر قرار شجاع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت نورا، ابنة الفنان المصري هشام سليم، إلى ذكر يحمل اسم نور، حسبما كشف في برنامج تليفزيوني.

وقال الفنان، نجل صالح سليم، أحد أبرز الرياضين العرب ورئيس النادي الأهلي المصري الراحل، إنه كان يرى ملامح هذا التحول في ابنته منذ ولادتها، وكان يتوقعه، لأنها كانت تحمل جسد ذكر .

ووصف سليم ، خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على فضائية "القاهرة والناس"، الأحد، ابنته بالجريئة والشجاعة لاتخاذ هذا القرار في المجتمع المصري. وتابع أن ابنته البالغة 26 عاماً ، أخبرته عندما كانت في الثامنة عشرة أنها تشعر بأنها تعيش في جسد آخر غير جسدها.

وكان الفنّان هشام سليم استاء من الصورة التي نشرتها إحدى الصحف المصرية في2015 لابنته نور "التي تعاني ظرفاً صحياً خاصاً"، كما وصفها وقتها، بعد شجارها وشقيقتيها الشهير مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في إحدى القرى السياحية.

وقال حينئذ"أيوه دي بنتي، أتولدت كده والحمد لله على كل شيء".