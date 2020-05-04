دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تستثمر 10% من إيرادات الربع الأول في البحث والتطوير ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التقارير عن تسجيل العملاق الكوري رقم قياسي جديد في إستثمارات الشركة، حيث إستثمرت سامسونج نسبة 10% من إيرادات الشركة في البحث والتطوير وذلك خلال الربع الأول من عام 2020.

كانت شركة سامسونج قد أعلنت عن تقريرها المالي للربع الأول من عام 2020 خلال الأسبوع الماضي، واليوم جاء تقرير جديد من وكالة Yonhap ليسلط الضوء بشكل خاص على إستثمارات الشركة خلال هذه الفترة.

أشار تقرير Yonhap إلى أن نسبة إستثمارات سامسونج في عمليات البحث والتطوير قد وصلت إلى نسبة 10%، أو ما يعادل 4.36 مليار دولار، وهو رقم قياسي في نفقات سامسونج في البحث والتطوير في الفترة ما بين شهري يناير ومارس.

كما أكد تقرير Yonhap على أن إستثمارات سامسونج في عمليات البحث والتطوير خلال هذا الربع قد تخطت نسبة نفقات الشركة خلال 2018.

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ولقد أعلنت سامسونج عن إستثمارات بنسبة 9.7٪ من إجمالي مبيعات الشركة، وهي نسبة أكبر من إستثمارات الشركة قبل عام والتي وصلت إلى 9.6%.

يذكر أن شركة سامسونج كانت قد أكدت على أن إستثمارات الشركة في عمليات البحث والتطوير تتقدم وفقاً لخطط وضعت من الشركة، كما إستبعدت الشركة أن تؤثر مشكلة فيروس كورونا على خطط الشركة في عمليات البحث والتطوير، من جانب أخر كشف تقرير Yonhap عن تسجيل سامسونج 180000 براءة إختراع حول العالم، يأتي من بينها 5075 براءة إختراع سجلت في كوريا الجنوبية، و8700 براءة إختراع قد سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تستثمر 10% من إيرادات الربع الأول في البحث والتطوير ظهر على التقنية بلا حدود.