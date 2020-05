دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الاعلان عن XPLOR 300 Pro TTL R2 اضاءة فلاش مونولايت للتصوير الاحترافي من Flashpoint

تم الإعلان عن مونولايت Flashpoint XPLOR 300 Pro TTL R2 وهي وحدة اضاءة قابلة للحمل مخصصة للتصوير الفوتوغرافي داخل الاستوديو او خارجه، تتميز هذه الوحدة بالكثير من الميزات التي يبحث عنها كل من الهواة والمحترفين على حد سواء، شاهد الفيديو التقديمي ثم تابع القراءة…

يتميز هذا الفلاش بفترة إعادة تدوير سريعة مدتها ثانية واحدة مع القدرة على العمل

بسلاسة مع أنظمة الكاميرات الرئيسية بما في ذلك كانون و سوني و نيكون و فوجي

و باناسونيك و اوليمبوس و بنتاكس بالاعتماد على نطاق استقبال إشارة R2

على امتداد 328 قدم.

© alqiyady الاعلان عن XPLOR 300 Pro TTL R2 اضاءة فلاش مونولايت للتصوير الاحترافي من Flashpoint

يحتوي Flashpoint XPLOR 300 Pro على جميع مزايا الفلاش الاحترافي

من وقت إعادة التدوير لمدة ثانية واحدة ونطاق تحكم في الطاقة من تسع درجات

وقوة اضاءة 300 واط في هيكل صغير الحجم وخفيف الوزن.

© alqiyady الاعلان عن XPLOR 300 Pro TTL R2 اضاءة فلاش مونولايت للتصوير الاحترافي من Flashpoint

يمكنك تغيير البطارية في ثوانٍ فقط مع عاكس Godox متكامل للحصول

على صور عالية الجودة في جميع الظروف، ميزة قابلية الحمل هذه تجعل

الفلاش مثالي لمصوري الزفاف والفعاليات وللمصورين الصحافيين

ولمصوري البورتريه وللمسافرين. * ميزات مونولايت Flashpoint XPLOR 300 Pro TTL R2 – قوة 300 واط – وقت إعادة التدوير ثانية واحدة – نظام راديو Flashpoint R2 2.4 جيجا هرتز – الاستشعار التلقائي وتبديل أوضاع Slave لاغلب الكاميرات – نطاق استقبال إشارة R2 على مدى 328 قدم – منفذ خلفي قابل للتبديل مع بطارية ليثيوم أيون 14.4 فولت / 2600 مللي أمبير – فلاش يدوي بـ 9 درجات – وسائط فلاش TTL / M / Multi – 32 قناة لعزل الإشارة وحمايتها – مزامنة عالية السرعة تصل إلى 1/8000 ثانية – وظيفة ذاكرة تلقائية لآخر صورة – مزامنة Second curtain – درجة حرارة ألوان متوازنة من 5600 – 200 كلفن – ضوء موديلنج LED ثنائي اللون (3000K – 6000K) – نظام تثبيت اكسسوارات Godox – مروحة تبريد آلية هادئة – شاشة LCD كبيرة بمصفوفة نقطية * مزامنة سلسلة عبر جميع الكاميرات

باستخدام Flashpoint XPLOR 300 Pro أصبح من السهل جداً

مزامنة أنظمة كاميرا متعددة، يمكنك مزامنة الكاميرات من اي علامات

تجارية مثل كانون و سوني و نيكون و فوجي فيلم و باناسونيك و اوليمبوس

و بينتاكس لضمان الدقة والاتساق عبر الصور، حتى إذا كان أحد المصورين

يستخدم كاميرا سوني بينما يقوم الآخر بالتصوير على كانون.

© alqiyady الاعلان عن XPLOR 300 Pro TTL R2 اضاءة فلاش مونولايت للتصوير الاحترافي من Flashpoint

يستشعر Flashpoint XPLOR 300 Pro نظام الكاميرا تلقائيًا

ويستجيب وفقًا لذلك لضمان منتج نهائي سلس ومتماسك وعالي الجودة. * وحدة اضاءة قوية اثناء السفر والتنقل

مع هيكل صغير وخفيف الوزن فإن Flashpoint XPLOR 300 Pro

محمول مما يجعله مثاليًا للمصورين الفوتوغرافيين أثناء التنقل، لن يتنازل مصورو

حفلات الزفاف والفعاليات الرياضية عن الجودة باستخدام هذا الفلاش المحمول.

© alqiyady الاعلان عن XPLOR 300 Pro TTL R2 اضاءة فلاش مونولايت للتصوير الاحترافي من Flashpoint

يتوفر فلاش Flashpoint XPLOR 300 Pro TTL R2 الذي يعمل

بالبطارية للطلب المسبق بسعر 500$ دولار امريكي عبر Adorama،

اي ما يعادل:

1,835 درهم اماراتي / 1,875 ريال سعودي / 155 دينار كويتي

/ 1,820 ريال قطري / 7,775 جنيه مصري.

