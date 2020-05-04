استئناف الدراسة فى فيتنام بعد غياب 3 أشهر جراء كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام فيتنامية اليوم الاثنين، بأن غالبية الطلاب فى البلاد، والبالغ عددهم 22 مليون طالب استأنفوا الدراسة اليوم الاثنين، وذلك بعد غلق المدارس لمدة ثلاثة أشهر كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ، أن 18 من أصل 63 محافظة بدأت اليوم فتح كافة المدارس بمراحلها المختلفة، فيما تفتتح 30 محافظة أخرى المدارس الابتدائية والحضانات بعد أن أعادت العمل في المدارس الثانوية أواخر أبريل الماضى.

وأضافت الشبكة أنه سيتم استئناف العمل في المدارس الابتدائية والحضانات في 10 مدن أخرى من بينها مدينتا "هو تشي مينه" والعاصمة (هانوي) في وقت لاحق.

وأشارت إلى أنه تم تقسيم الفصول الدراسية لتستوعب عددا أقل من الطلاب، إلا أن عددا كبيرا من المدارس يواجه صعوبات في الحفاظ على وجود مسافة متر واحد بين الطلاب داخل الفصل..

يذكر أن فيتنام سجلت 271 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، تماثل 219 منهم للشفاء، دون تسجيل أي وفيات.

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وكانت وزارة الصحة فى فيتنام، أعلنت فى 23 أبريل، أنها لم تسجل وفيات أو إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى البلاد خلال الأيام السبعة الماضية، وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن فيتنام سجلت حتى الآن 268 إصابة بكورونا، وقد تماثل 224 من هؤلاء المرضى للشفاء، وفى ظل هذه المؤشرات الإيجابية، وافق رئيس الوزراء الفيتنامي، جوين شوان فوك، على تغيير تصنيف العاصمة هانوي من منطقة شديدة الخطورة إلى منطقة ذات خطر الإصابة بـ"كوفيد-19".