شكرا لقرائتكم خبر عن مغردون يتداولون أنباء عن انقلاب وإطلاق نار بين قطريين وأتراك حول قصر تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الوكره"، و"انقلاب فى قطر"، هاشتاجان تصدرا التريند فى قطر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، خلال الساعات الماضية، والذى يشير المشاركون فيه عبر آلاف التغريدات لحدوث حركة انقلاب على نظام الحكم فى الدوحة، لافتين إلى أن حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطرى الأسبق، هو الذى يقود الانقلاب على أمير قطر تميم بن حمد، وأن الاشتباكات تجرى بين قوات تركية وأخرى قطرية حول قصر تميم.

وشارك عدد من المغردين القطريين والعرب على الهاشتاجين، بتغريدات توضح بعض التفاصيل وأخرى ساخرة، فنشر هانى القطعانى، صورة من فيلم "غبى منه فيه" للفنان هانى رمزى، وكتب فى تعليقه: "انقلابات إيه اللى عالصبح فى قطر دى انتو عشرين نفر هنستعبط"، وقال ماجد الخزاعى "أنباء عن انقلاب حمد بن جاسم على موزة وابنها تميم".

وقال آخر، "أنباء عن انقلاب حمد بن جاسم على تميم.. واشتباكات الآن جنوب الوكرة بين أطراف النزاع المسلح بكافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة سبقها غارات جوية على قوات موالية لحمد بن جاسم"، وأضاف ياسر القيسى "الآن اشتباكات فى قطر فى مدينة الوكرة وتحليق للطيران ولم يعرف السبب"، كما شارك وائل الفهد، على الهاشتاج، وقال "بدء تحليق طيران تابع للأمن القطرى فوق الوكرة دون أى تصريحات حتى الآن ويشير مغردون إلى حدوث الاشتباكات بالقرب من المدرسة الهندية فى الوكرة".









وفى تغريدة ساخرة من الأوضاع فى قطر، قال حساب باسم "الدرع السعودى"، "الآن من داخل الوكرة انقلاب يقوده تميم ضد حمد بن جاسم المتحكم بزمام الأمور فى قطر.. فعلًا شىء غريب أمير بلد ينقلب على نظام البلد.. ذكرنى بالقذافى يوم يشارك مع الشعب بالمظاهرات"، فيما أرجع آخر هذا الانقلاب لبعض الخلافات بين رئيس الوزراء القطرى السابق وأمير البلاد، وقال "بعد ما أمر الأمير تميم بإحالة شركة حمد بن جاسم للتحقيق.. الشيخ حمد يحاول يسوى انقلاب ويبى يبدأ من الوكرة".

كذلك قال مساعد بن سعد السحيمى، "إطلاق نار كثيف ومروحيات فى منطقة الوكره فى الدوحة.. هُناك مصادر تقول إنه انقلاب فى قطر.. وأخرى تقول إن حمد جاسم بن جبر حاول الانقلاب بالتضامن مع عسكر الصملى بعد أمر تميم بن حمد التحقيق فى فساد مالى وإدارى بشركاته.. طول عمرهم خيانات.. الله يحمى شعب قطر".





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