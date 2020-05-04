اخبار الخليج

سلطنة عُمان تغلق منطقة صناعية بسبب مخاوف من فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تغلق منطقة صناعية بسبب مخاوف من فيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت السلطات في سلطنة عُمان اليوم الاثنين، منطقة ثالثة يعيش ويعمل فيها عمال وافدون من أصحاب الدخول المنخفضة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة .

وقالت بلدية عُمان إن منطقة الوادي الكبير الصناعية في محافظة مسقط ستظل مغلقة لحين إشعار آخر "حرصا على اتخاذ تدابير الصحة والسلامة".

ومنعت سلطنة عُمان منذ العاشر من أبريل الدخول أو الخروج من محافظة مسقط التي تضم العاصمة وذلك بعد إغلاق مدينة مطرح التي يوجد بها بعض من أقدم أسواق البلاد بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخول المنخفضة.

Advertisements

وأغلقت السلطات في وقت سابق سوقا للأقمشة في بلدة جعلان بني بو على بمحافظة جنوب الشرقية، التي تشتهر بأبراج المراقبة الأثرية وبقلعتها.

وسجلت سلطنة عُمان 2637 حالة إصابة بفيروس كورونا و12 وفاة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عُمان تغلق منطقة صناعية بسبب مخاوف من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا