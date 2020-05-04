سلطنة عُمان تغلق منطقة صناعية بسبب مخاوف من فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت السلطات في سلطنة عُمان اليوم الاثنين، منطقة ثالثة يعيش ويعمل فيها عمال وافدون من أصحاب الدخول المنخفضة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت بلدية عُمان إن منطقة الوادي الكبير الصناعية في محافظة مسقط ستظل مغلقة لحين إشعار آخر "حرصا على اتخاذ تدابير الصحة والسلامة".

ومنعت سلطنة عُمان منذ العاشر من أبريل الدخول أو الخروج من محافظة مسقط التي تضم العاصمة وذلك بعد إغلاق مدينة مطرح التي يوجد بها بعض من أقدم أسواق البلاد بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخول المنخفضة.

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وأغلقت السلطات في وقت سابق سوقا للأقمشة في بلدة جعلان بني بو على بمحافظة جنوب الشرقية، التي تشتهر بأبراج المراقبة الأثرية وبقلعتها.

وسجلت سلطنة عُمان 2637 حالة إصابة بفيروس كورونا و12 وفاة.