شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن محاولة انقلاب فى قطر.. والمعارضة القطرية تغرد: دوى انفجارات بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - و أشار بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب عسكري، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.



وقال ناشط على تويتر يدعى خالد الهاجري: "يارب سترك علينا يارب.. صحيح فيه صوت انفجار ؟ او تدريب للقوات التركيه الله يستر منهم والله بنقولها كثير مو نافعنا الا عيالنا".

ورجح أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن يكون الانقلاب بسبب أوامر تميم بالتحقيق مع شكرة حمد بن جاسم بعد انهيار مستشفى في الدوحة قبل أيام قليلة، فيما تحدث آخرون عن أن أصوات الانفجارات والرصاص الحي تعود للقوات التركية الموجودة في قطر دون تحديد سبب لذلك.



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