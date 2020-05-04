شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مهمة للبرلمان العراقى لحسم حكومة مصطفى الكاظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار العراقيين إلى جلسة البرلمان العراقى، التى ستشهد التصويت على حكومة رئيس الوزراء العراقى المكلف مصطفى الكاظمى، ووفقا لموقع العربية فإن هناك اتفاق شبه نهائى على تمرير حكومته، حيث إنه فى وقت تعهدت الكتل السنية والكردية بالإضافة إلى الكتل الشيعية بالحضور والتصويت لحكومة الكاظمى، أعلنت كتلة دولة القانون وائتلاف الوطنية وكتلة سند عدم تصويتها لصالح الكاظمى.

وبحسب موقع العربية فإن الخلاف على وزارتى الداخلية والدفاع قد حسم، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان الغانمى، موضحا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسى وجه وزارة النقل بتوفير رحلات طيران لنقل النواب من محافظات البصرة وأربيل والسليمانية إلى العاصمة بغداد اليوم.

ومن المرتقب أن يصوت البرلمان خلال جلسته غدا الثلاثاء على حكومة الكاظمى الوزارية، فيما ترجح بعض المصادر أن تعقد الجلسة الأربعاء المقبل.

جدير بالذكر أن مصطفى الكاظمى هو ثالث رئيس وزراء معين منذ استقال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدى، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة فى ديسمبر، وانسحب المرشحان الآخران بدعوى تدخل الكتل السياسية، وأمام الكاظمى حتى 9 مايو الجارى لتقديم تشكيلته الحكومية.