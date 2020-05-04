شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام رابطة العالم الإسلامى: محاولات البعض خلق مرجعيات للمسلمين بعيدا عن السعودية لا قيمة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، إن المملكة العربية السعودية هي المرجعية الروحية للمسلمين، نتيجة استحقاق تلقائى ناتج عن ريادتها الإسلامية وتاريخها المشرف في ذلك، حسب ما أوردت "عكاظ".

وأشار العيسى، وفق الصحيفة السعودية، إلى أن المملكة حاضنة المؤسسات الإسلامية بأنظمتها الدولية المستقلة، مثل رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية. ولفت العيسى إلى أن المملكة أسست رابطة العالم الإسلامي كفكرة ثم أهدتها للعالم الإسلامي.

وأوضح العيسى، أن المرجعية لا تتكون إلا باستحقاق كبير وواضح، مشدداً على أن محاولات البعض لإيجاد مرجعيات جديدة وكيانات وهمية بعيدة عن مكة المكرمة لا قيمة لها.

Advertisements

وقال العيسى: إن مكة المكرمة في المملكة هي قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، والمدينة هي وجدان المسلمين نحو نبيهم الكريم، المملكة اضطلعت بمسؤوليتها الإسلامية على كافة الصعد، لا مرجعية إسلامية بكافة المفاهيم إلا في قبلة المسلمين الجامعة مكة المكرمة.

وعن محاولة البعض إيجاد مرجعيات جديدة وكيانات وهمية بعيدة عن مكة المكرمة، قال العيسى: إن المرجعية لا تتكون إلا باستحقاق كبير وواضح، مكة المكرمة في المملكة هي قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، والمدينة هي وجدان المسلمين نحو نبيهم الكريم، المملكة من منطلق ريادتها الإسلامية اضطلعت بمسؤوليتها الإسلامية على كافة الصعد في سياق تاريخي مشرف والتاريخ يشهد بذلك، لا مرجعية إسلامية بكافة المفاهيم إلا في قبلة المسلمين الجامعة مكة المكرمة».

وأوضح العيسى أن رابطة العالم الإسلامي كسبت ثقة العالم الإسلامي وغير الإسلامي، مستشهداً برسالتها التي تشمل حفظ الوئام والسلام بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز مفهوم التحالف الحضاري بين الأمم والشعوب من خلال تعزيز المشتركات الإنسانية.