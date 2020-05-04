شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينين بالضفة وتصيب شابا بالرصاص فى أريحا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت ثمانية مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن من بين المعتقلين الأسير المحرر زياد أبو سالم من قرية أبو شخيدم شمال رام الله، ونورس فراس صبيح من قرية مركة جنوب جنين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير مراد أبو صلاح في بلدة عرابة جنوب جنين.
كما اعتقلت قوات الاحتلال، الأسيرين المحررين محمد إسحق أبو هشهش، محمود إسحق أبو هشهش، من دورا ، وعبد الفتاح عطا أبو جحيشة من إذنا في الخليل، وعميد الحوتري من نابلس، وبراء سمير عمار، وعبد بيقاوي من بلدة قفين في طولكرم.
وفي السياق ذاته، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.
وأفاد شهود عيان، بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في قدمه، بعدما أطلق جنود الاحتلال النار صوبه قرب مقبرة عقبة جبر في الجهة الجنوبية للمخيم، ونقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينين بالضفة وتصيب شابا بالرصاص فى أريحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.