شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 171 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع إجمالى المتعافين لـ 1947 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين، شفاء 171 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 1947 حالة، وقال الشيخ باسل الصباح -في بيان صحفى- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال171 من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 73 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
يشار إلى أن وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من الصين، محملة بمعدات طبية لازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة فى مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية - فى بيان صحفى - إن الرحلة تأتى ضمن جهود التعاون المشترك بين (الدفاع) ووزارة الصحة الكويتية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، من أجل توفير المعدات الطبية اللازمة، لمواجهة مثل هذه الظروف، عبر رحلات الجسر الجوى التى تقوم بها الوزارة، ممثلة بالقوة الجوية.
وكانت وزارة الدفاع الكويتية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من الصين، محملة بشحنة من المعدات الطبية اللازمة للاستخدام، ضمن جهود الدولة فى مكافحة إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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