الكويت.. توقيف مصريين مخالفين للإقامة جراء أعمال شغب

الكويت / الخليج 365-

أعلنت السلطات الكويتية، توقيف مصريين مخالفين لقانون الإقامة ارتكبوا أعمال شغب، داخل أحد مراكز الإيواء في البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، فض شغب بعض العمال المصريين العالقين في مراكز الإيواء المخصصة لهم، وتوقيف عدد منهم (لم يحدده).

وقال البيان: "فور حدوث شغب وفوضى تدخل رجال الأمن وأحكموا السیطرة علیھم وضبطوا عددًا منھم وأحالوهم إلى جھة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونیة بحقھم".

وقبل أيام، تجمع مصريون مخالفون لقانون الإقامة بأحد مراكز الإيواء الكويتية، للمطالبة بإجلائهم لبلادهم، وسط تأكيد دبلوماسي مصري بدء رحلات العودة هذا الأسبوع.

وأوضح البيان أن ممثلي السفارة المصرية بالكويت (لم يسمهم) حضروا إلى مركز الإيواء لإبلاغ رعاياهم بإعداد جدول رحلات طيران الإجلاء إلى بلادهم خلال الأسبوع الجاري.

وأشار البيان إلى تقديم السفارة المصرية بالكويت اعتذارا للسلطات على أعمال شغب ارتكبها مصريون داخل مركز الإيواء، وتعهدت بإتخاذ إجراءات جادة لحل الأزمة.

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والأحد، قال مصدر أمني كويتي للأناضول، إن "المصريين المخالفين تجمعوا في مركزللإيواء بمنطقة كبد (غرب) مطالبين بسرعة إنهاء إجلائهم".

وأوضح أن "سفر المخالفين لا دخل للكويت به (...) وأن التأخير عائد إلى عدم وجود رحلات طيران لإجلائهم إلى مصر".

ولاحقا، قال سفیر مصر لدى الكویت طارق القوني، إن رحلات إجلاء مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الجالیة المصریة ستبدأ خلال الأسبوع الجاري، دون تحديد موعد.

وأضاف السفیر القوني في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة الرسمية إن رحلات الإجلاء ھذه ستخصص أولاھا للنساء والأطفال من نزلاء مراكز إیواء المخالفین.

ومنحت الكويت مهلة لمخالفي الإقامة شهر أبريل/ نيسان الماضي، كاملا لتسليم أنفسهم في مراكز مخصصة وإعفائهم من الغرامات وتذكرة سفر مجانية لإعادتهم إلى بلدانهم.

وكانت القاهرة أعلنت في أواخر أبريل/ نيسان الماضي تسيير 22 رحلة استثنائية لعودة مواطنيها العالقين في الخارج، من عدة دول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.