كورونا.. 159 إصابة في ثلاثة بلدان عربية

عواصم عربية / الخليج 365
سجلت سلطنة عمان والسودان وتونس، الإثنين، إصابات جديدة بفيروس كورونا، بواقع 69 للأولى و86 للثانية، و4 للثالثة.
وأعلنت وزارة الصحة العُمانية، في بيان، تسجيل 69 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و637.
وقال البيان إن إجمالي الإصابات، يشمل 12 وفاة و816 متعافيا.
ورصدت وزارة الصحة السودانية، في بيان، ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 678، بعد تسجيل 86 حالة.
وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات 41 وفاة و61 متعافيا.
فيما سجلت وزارة الصحة التونسية، في بيان، 4 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى ألف و13.
وأوضح البيان إن إجمالي الإصابات بينها 42 وفاة و328 متعافيا.
وحتى صباح الإثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 3 ملايين و567 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 248 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و157 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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