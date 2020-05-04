الحكومة الفلسطينية توصي الرئيس بتمديد حالة الطوارئ للشهر الثالث

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أوصت الحكومة الفلسطينية، الرئيس محمود عباس، بتمديد حالة الطوارئ للشهر الثالث على التوالي، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء، محمد اشتية، في بيان تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، الإثنين، إن التوصية جاءت بعد اجتماع للجنة الطوارئ، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة، التي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر.

وبيّن أن الرئيس "عباس" سينظر في الأمر.

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وفي المقابل، قال اشتية إن الحكومة "ستسمح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية".

وكانت فلسطين قد أعلنت حالة الطوارئ في الـ3 من مارس/ آذار الماضي، عقب الإعلان عن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وحتى مساء الأحد، سجلت فلسطين 353 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وضواحي القدس، وقطاع غزة، فيما سجلت 169إصابة غير مؤكدة داخل مدينة القدس، بسبب منع السلطات الإسرائيلية لوزارة الصحة الفلسطينية بالعمل داخل القدس.

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