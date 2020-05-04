كورونا.. ارتفاع الإصابات بسجون المغرب إلى 341

تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365
أعلن المغرب، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في السجون إلى 341، بعد تسجيل 23 إصابة جديدة.
وقالت المندوبية العامة للسجون، في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، إن سجن طنجة (شمالي المغرب) سجل 23 إصابة جديدة، لـ 11 سجينا، و12 موظفًا.
وأوضح البيان أنه تم إخضاع جميع المصابين في سجن طنجة (شمال) للبروتوكول العلاجي في البلاد، فيما لم تسجل أي سجون أخرى إصابات جديدة.
والثلاثاء، أعلنت المندوبية العامة بالسجون في المغرب، تسجيل 303 حالات بسجن ورزازات، و7 بسجن القصر الكبير، و5 بالسجن المحلي في طنجة، و3 حالات بسجن الأوداية بمراكش".
ووفق أحدث إحصاء رسمي، بلغت حصيلة إصابات فيروس كورونا في المغرب 4 آلاف و903، بينها 41 وفاة، وألف و438 متعافيا.
ووفق تقديرات رسمية، يتواجد في السجون المغربية 80 ألف سجين، و10 آلاف و200 موظف، ولذلك تعتبر السلطات أن نسبة الإصابة بالفيروس داخلها لا تزال "ضعيفة".
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