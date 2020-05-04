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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشفى صيني يكرم ممرضات كورونا بحفل زفاف جماعي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أقام مستشفى صيني الجمعة حفل زفاف جماعي للعاملين الطبيين الذين اضطروا لتأجيل حفلات زفافهم المقررة للانضمام إلى المعركة ضد فيروس كورونا في ووهان بمقاطعة هوبي.
وذكر موقع "دايلي تشاينا" أن الانتظار استحق العناء بالنسبة للعريس "وو شيانبينغ" البالغ من العمر 27 عامًا، خاصة وأن عروسه "شين ماي" قدمت مثلا للتضحية في سبيل إنقاذ حياة الآخرين.
وكانت تشين، وهي ممرضة في مستشفى رنجي التابع لكلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونج ، قد انضمت إلى فريق طبي طارئ للمساعدة في محاربة وباء كورونا الذي تفشى في ووهان، فاضطر الزوجان لإلغاء حفل زفافهما المقرر في عيد الربيع، وفصل طيور الحب لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت تشن، التي أكملت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وأظهرت نتائج سلبية بعد عودتها إلى شنغهاي في منتصف أبريل: "كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا، ولكنني اتخذت القرار الصائب بالذهاب إلى ووهان".
وإضافة إلى "تشن" و "وو" ، اختار تسعة أزواج آخرين، من مستشفى رينجي، تأجيل احتفالات زفافهم من أجل الانضمام إلى معركة كورونا ورعاية المرضى.
وأظهر المستشفى تقديره بتنظيم حفل زفاف جماعي يوم الجمعة تكريما للأزواج على صبرهم ومساهماتهم غير الأنانية.
أقيم الحفل الجماعي في فندق والدورف أستوريا شنغهاي التاريخي، في غرفة مزينة بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين فقط حيث لا تزال السلطات تنصح بالابتعاد الاجتماعي.
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