شركة Infinix تكشف النقاب عن هاتفها الجديد NOTE 7

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت شركة Infinix، النقاب عن هاتفها الجديد NOTE 7 عبر الإنترنت في مصر، الذي يعد الأول من نوعه.



ونفدت كمية الهواتف التي عرضتها الشركة من خلال منصة البيع الإلكترونية XPARK في دقيقة واحدة.

وقال بنجامين مدير "إنفينكس موبايل": "سعداء بإطلاق هاتف NOTE 7 في مصر ليكون العميل المصري من أوائل المستخدمين حول العالم الذي يجرب هاتفنا الجديد".

وأضاف: "الهاتف يضم أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تصنيع الهواتف الذكية، التي لا توجد سوى فى هواتف الفئة العليا لنضعها لأول مرة في فئة الهواتف المتوسطة".

من جانبه، أكد أندري روان مدير العلامة التجارية لإنفينكس في شمال أفريقيا، على سعي الشركة المستمر لوضع المستخدم المصري فى طلعية المستخدمين حول العالم لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال صناعة الهواتف الذكية.

وأوضح أن "إنفينكس" أطلقت مند تأسيسها 5 سلاسل من منتجات الهواتف الذكية وهي S، Hot ، Note،ZERO، SMART.

وأشار إلى أن "إنفينكس" حالياً تعمل في 8 مناطق تضم نحو 40 دولة حول العالم منتشرة في كل القارات، مؤكداً أنها تستهدف القارة الأفريقية بكل مناطقها ودولها وحققت نجاحات كبيرة بها.

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ويتميز هاتف infinix Note 7 الجديد بتصميم أنيق وعصري وبشاشة Infinity-O مع كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل. وفقا لما قاله عمرو السروجي مدير المنتجات في شركه "إنفينكس مصر".

وأوضح أن إمكانات التصوير الفوتوغرافي والفيديو بالجهاز تفي بالتوقعات العالية التي يبنيها مظهر الكاميرات.

ويأتي الهاتف مع شاشة عرض Infinity-O الكبيرة مقاس 6.95 بوصة، ويدعم الجهاز أيضا تجربة ترفيه سلسة مدعومة بمعالج G70 عالي الأداء.

وتتيح هذه الميزات للمستخدمين الاستفادة من الجهاز في كل من الإعدادات العادية والمهنية، دون القلق بشأن نفاد شحن البطارية - بفضل بطارية 5000 ميلي أمبير الضخمة التي يمكن أن تستمر لمدة 4 أيام في المرة الواحدة.

ويأتي NOTE 7 الجديد في 3 تصميمات لونية؛ الأسود الفضائي والأخضر والأزرق مع أنماط دقيقة في الزجاج العاكس.

ويبلغ سعر الهاتف 2999 جنيها، وتتمتع الشاشة بضمان إضافي لمدة 100 يوم ضد الكسر.

وأوضح أن Infinix دخلت في شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية الناشئة Xpark، لأول مرة لإطلاق مجموعة محدودة من ترويج 300 هاتف من NOTE 7.

وتم بيع 300 هاتف في غضون دقيقة واحدة فقط بعد وقت نشر العرض الترويجي.