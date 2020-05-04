ذوبان 120 جيجا طن جليد سنوياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت وكالة «ناسا» فيديو يوضح حجم الكارثة المناخية المرتبطة بذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا»، وأشارت الوكالة إلى أن الاحتباس الحراري العالمي، يتسبب سنوياً في ذوبان حوالي 120 جيجا طن من الجليد في القارة القطبية الجنوبية، وحوالي 200 جيجا طن في جرينلاند.

واستخدمت الوكالة البيانات من القمر الصناعي «ICESat-2» على مدى السنوات ال16 الماضية، حيث يستخدم القمر الصناعي مقياس الارتفاع بالليزر الذي يرسل إشاراته إلى الأرض بتردد 10 كيلوهرتز.

وسجل القمر الصناعي، بين عامي 2003 و2019، ذوبان الجليد في غرب القارة القطبية الجنوبية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع منسوب البحر بمقدار 14 مم، وهو ما يمثل تقريباً ثلث المستوى الإجمالي لارتفاع المياه في المحيطات.