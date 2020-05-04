"قسد": السيطرة الكاملة على عصيان لمعتقلي داعش بأحد سجون الحسكة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم "قسد": السيطرة الكاملة على عصيان لمعتقلي داعش بأحد السجون في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.
وكان عدد من معتقلي تنظيم داعش الإرهابي فروا في أواخر مارس الماضي من سجن الغويران في الحسكة شمال شرقي سوريا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.
واندلع عصيان في وقت سابق اليوم، في أكبر سجون معتقلي تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة الغويران في الحسكة.
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