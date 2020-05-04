عاجل.. زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب جنوب شرق إيران

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، ضواحي مدينة فارياب في محافظة كرمان جنوب شرق إيران دون الابلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال وقع على مسافة 36 كيلومترا من مدينة فارياب ومسافة 66 كيلومترا من مدينة سرجز بمحافظة هرمزكان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
ولم ترد حتى الآن أية تقارير بوقوع خسائر جراء الزلزال.
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