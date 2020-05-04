إطلاق النار بالخطأ في محيط السفارة الأمريكية في الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Amman city view, in Jordan

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم، أن أحد عناصرها أطلق عن طريق الخطأ عدة طلقات نارية في محيط السفارة الأمريكية في عمان في حادث لم يسفر عن إصابات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

مديرية الأمن: الطلقات أصابت جدارا إسمنتيا خارجيا ولم تقع أية إصابات تذكر

وقالت مديرية الأمن العام، في بيان أصدرته مساء اليوم: "في مساء هذا اليوم وأثناء قيام أحد رجال الأمن بالوظيفة الرسمية في محيط السفارة الأمريكية خرجت عدة طلقات من سلاحه بالخطأ".

وأضافت المديرية، أن الطلقات "أصابت جدارا إسمنتيا خارجيا ولم تقع أية إصابات تذكر"، مشيرا إلى أنه تم "فتح تحقيق في الحادثة".

وفي غضون ذلك تناقلت وسائل إعلام أردنية بيانا قالت إنه صادر عن السفارة الأمريكية وجاء فيه في "حوالي الساعة الخامسة مساء قام أحد ضباط الدرك الأردنيين المنتدبين أمام السفارة بتفريغ سلاحه بالخطأ في جدار خرساني".

وأشارت السفارة الأمريكية، إلى أن الضابط لم يصب أحدا خلال الحادثة "ولا يبدو أنه كان ينوي إيذاء أي شخص".