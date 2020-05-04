فلسطين تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القدس المحتلة

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد في منطقة الطور بمدينة القدس المحتلة، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في فلسطين إلى 522 حالة.
وأشارت كيلة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد - إلى أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء في مدينة القدس، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 106 حالات.ولفتت إلى أن الحالات النشطة في فلسطين تبلغ 412 حالة، والحالة الصحية لهم جميعا مستقرة، ولا يوجد أية حالات في العناية المكثفة.
وأوضحت كيلة أنه تم أخذ العينات اللازمة لكافة القادمين من الأردن عبر معبر الكرامة اليوم، بانتظار نتائج التحاليل اليوم، وعليهم جميعا الالتزام بالحجر المنزلي حتى إطلاعهم على النتيجة.
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