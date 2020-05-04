الداخلية الكويتية: السيطرة على شغب قام به بعض أفراد الجالية المصرية بمراكز الايواء

دبي - بواسطة محمد فارس © Asad/Xinhua via Getty

الكويت - 3 - 5 (كونا) -- ذكرت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد ان الاجهزة الامنية المعنية قامت بفض الشغب الذي قام بها عدد من أفراد الجالية المصرية الموجودين في مراكز الايواء المخصصة لهم مطالبين السلطات المصرية بالاستجابة لطلب عودتهم الى بلادهم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني انه فور حدوث الشغب والفوضى تدخل رجال الامن وأحكموا السيطرة عليهم وضبطوا عددا منهم وتم تحويلهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وأشارت الى انه حضر ممثلون من سفارة جمهورية مصر العربية ولابلاغ رعاياهم بأن السفارة المصرية ستبدا بإعداد جداول رحلات العودة واجلائهم الى بلدهم هذا الاسبوع لجميع مخالفي الاقامة وفق الاجراءات المتبعة والبروتوكولات الخاصة بعملية الاجلاء.

ولفتت الى أن السفارة المصرية تقدمت باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل مواقع الايواء وأكدت انها ستتخذ اجراءات جادة لحل هذه المشكلة.

هكذا كانت الكويت في الثمانينات

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واكدت الوزارة ان التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون.

كما حثت جميع المخالفين في مراكز الإيواء على الالتزام بالقانون مؤكدة أنها ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية المتبعة مع المخالفين للقوانين.

وكان سفير مصر لدى دولة الكويت طارق القوني أعلن في وقت سابق اليوم الأحد أن رحلات إجلاء مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الجالية المصرية ستبدأ خلال الأسبوع الجاري.

وقال السفير القوني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن رحلات الإجلاء هذه ستخصص أولاها للنساء والأطفال من نزلاء مراكز إيواء المخالفين المزودة بوسائل الحياة الكريمة ووجبات غذائية ومشروبات مجانية لتتوالى خلال الأيام المقبلة لنقل جميع المخالفين.

يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أصدر في 30 مارس الماضي قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). (النهاية) ع ي س / ر ج