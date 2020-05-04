شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يوصى بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الاثنين، توصية للرئيس محمود عباس، تقضى بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، ورأت لجنة الطوارئ الوطنية الفلسطينية، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - ضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، وتكليف المستشار القانوني للرئيس بتقديم المسوغ القانوني لحالة الطوارئ الجديدة. ومن المقرر أن ينظر الرئيس بهذا الأمر غداً، وفى حال الموافقة تواصل الحكومة إجراءاتها بما يحافظ على الأولوية الصحية والأمنية للمواطنين مع التوازن بين الإجراءات الصحية والضرورات الحياتية لهم، عبر السماح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ومن الجدير بالذكر أن حالة الطوارئ انتهت عند منتصف ليلة أمس الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الفلسطينى يوصى بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.