شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالى لـ2637 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم، الإثنين، تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد19" ، بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات في السلطنة منها 37 حالة لعمانيين ، و 32 حالة لغير عمانيين ، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 2637 حالة ، منها 12 وفيات .

ووفقا لصحيفة الشبيبة، أكدت الوزارة على أن 816 حالة تماثلت للشفاء.

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واتخذت سلطنة عمان، الأسابيع الماضية، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها تجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

كما تم منع إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.

كما قررت تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.