الحكومة الليبية: استهداف آليات وذخائر لحفتر بقاعدة الوطية

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية الإثنين، تنفيذ سلاح الجو طلعتين جويتين استهدفتا آليات وذخائر لمليشيات خليفة حفتر في قاعدة الوطية الجوية، غرب طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته بـ"فيسبوك".

وأضاف البيان أن "المدفعية الثقيلة استهدفت بدقة تجمعاً لمليشيات حفتر الإرهابية في المشروع جنوبي العاصمة طرابلس، دمّرت خلاله 5 آليات عسكرية".

والأحد، أعلنت قوات الحكومة الليبية، في بيان، استهداف تجمع لمليشيات حفتر، بمنطقة وادي الربيع جنوبي طرابلس.

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وأفادت أن "المدفعية الثقيلة استهدفت بدقة مخزناً للذخيرة وتجمعا للميليشيات، بوادي الربيع".

وأضافت أن "فرق الرصد والاستطلاع رصدت اشتعال النيران في الموقع"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.

ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، إلا أن حفتر واصل هجومه، ما اضطر الحكومة الليبية إلى إطلاق عملية عسكرية باسم "عاصفة السلام".

ومنيت مليشيات حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة على أيدي قوات الحكومة، ضمن هذه العملية، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.