الدفعة الثانية من المساعدات الطبية التركية تصل الصومال

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، وصول طائرة شحن عسكرية إلى الصومال، وعلى متنها الدفعة الثانية من المساعدات الطبية.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أن المساعدات المرسلة تندرج في إطار دعم الصومال في كفاحها ضد فيروس كورونا الجديد.

وأضافت الوزارة أن المساعدات الطبية، أرسلت بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وليلة أمس، أقلعت طائرة شحن عسكرية من طراز "A400M"، من مطار أتيمسغوت العسكري في العاصمة أنقرة، تحمل مساعدات أعدتها وزارة الصحة والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، وتتضمن مستلزمات طبية مثل النقالات والأسرّة والأغطية.

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وحملت طرود المساعدات شعار رئاسة الجمهورية التركية، والعلمين التركي والصومالي.

كما كُتب على الطرود مقولة مولانا جلال الدين الرومي، "هناك أمل بعد اليأس، والكثير من الشموس بعد الظلمة"، باللغتين التركية والإنكليزية.

وسبق أن أرسلت تركيا مستلزمات طبية إلى الصومال في 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جدير بالذكر أن تركيا أرسلت مستلزمات طبية إلى 54 دولة لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.