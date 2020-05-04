تركيا ترسل دفعة مساعدات طبية جديدة للصومال

أنقرة/ الخليج 365

أرسلت تركيا الاثنين دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى الصومال لمساعدته في مكافحة فيروس كورونا.

وأقلعت طائرة شحن عسكرية من طراز "A400M"، من مطار أتيمسغوت العسكري في العاصمة أنقرة، تحمل مساعدات أعدتها وزارة الصحة والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، وتتضمن مستلزمات طبية مثل النقالات والأسرّة والأغطية.

وحملت طرود المساعدات شعار رئاسة الجمهورية التركية، والعلمين التركي والصومالي.

كما كُتب الطرود مقولة مولانا جلال الدين الرومي، "هناك أمل بعد اليأس، والكثير من الشموس بعد الظلمة"، باللغتين التركية والإنكليزية.

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وعقب استكمال عملية التحميل، انطلقت الطائرة العسكرية التابعة للقوات الجوية التركية إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

وسبق أن أرسلت تركيا مستلزمات طبية إلى الصومال في 17 أبريل/ نيسان الماضي و2 مايو/ أيار الحالي.



جدير بالذكر أن تركيا أرسلت مستلزمات طبية إلى 54 دولة لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

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