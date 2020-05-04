رونالدو عالق في البرتغال

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أفادت تقارير صحفية برتغالية، أمس الأحد، بأن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عالق في ماديرا، مع استمرار طائرته الخاصة في مدريد.
واستدعى يوفنتوس لاعبيه المتواجدين خارج إيطاليا، من أجل استئناف التدريبات، بعد أن منحت الحكومة الإيطالية الفرق الإذن بالعودة للتدريبات بشرط الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.
وسيتعين على اللاعبين القادمين من الخارج الالتزام بالعزل الصحي لمدة أسبوعين جديدين عند العودة لإيطاليا، في حين سيتمكن اللاعبون المتواجدين في إيطاليا من اللحاق بالتدريبات يوم الثلاثاء أو الأربعاء.
ووفقًا للتليفزيون البرتغالي، فإن رونالدو قد يضطر إلى الانتظار لفترة أطول، في ظل استمرار طائرته في مدريد، بسبب قيود الطيران التي فرضتها الحكومة الإسبانية نتيجة لفيروس كورونا.
ومن المعروف أن الطائرة مُنعت من الإقلاع 3 مرات، لكن من المتوقع أن تتسبب الإجراءات الاحترازية في بقاء اللاعب لفترة أطول في البرتغال.
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