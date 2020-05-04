تأجيل الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية العربية

قرر الأمير طلال بن بدر رئيس المجلس الرياضي العربي، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، الأحد، تأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية لمدة عام، وذلك طبقاً للنظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية العربية، لتعقد بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2021.

وجاء قرار التأجيل نظراً لما يشهده العالم، تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي يجتاح العالم، بعدد إصابات وصل قرابة الثلاثة ملايين ونصف. انشر الخبر :

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