هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير تسير دورياتها الميدانية للتوعية والتوجيه تزامناً مع رفع الحظر الجزئي

باشرت دوريات فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير العمل الميداني بتسيير جولات ميدانية توعوية ، في الأسواق والأماكن العامة لبذل وتقديم التوجيه وتوعية مرتادي الأسواق والأماكن المستثناة من حظر التجول في محافظات المنطقة بالالتزام بالتدابير والاحترازات الوقائية أثناء تجولهم.

وتأتي هذه الأعمال الميدانية والتوعوية إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ، والتي تأتي ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه للحد من تفشي وباء كورونا المستجد خلال فترة رفع الحظر الجزئي.

وأشار فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، إلى أن الجولات الميدانية والتوعوية تأتي تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة المتضمنة عمل المراكز مع أخذ كافة التدابير الوقائية من قبل منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأشاد بالجهود الكبيرة المقدمة من كافة قطاعات الدولة المعنية في مواجهة تفشي جائحة كورونا والمحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهم الله