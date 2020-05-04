صحة جدة تنفي انتشار “كورونا” بين عمالة عدد من المولات

نفت إدارة الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم (الأحد)، صحة المعلومات المتداولة حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية بالمحافظة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تؤكد صحة جدة عدم صحة المعلومات المتداولة حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية بجدة.

مشددةً على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.