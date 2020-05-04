صحة جدة تنفي انتشار “كورونا” بين عمالة عدد من المولات

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نفت إدارة الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم (الأحد)، صحة المعلومات المتداولة حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية بالمحافظة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تؤكد صحة جدة عدم صحة المعلومات المتداولة حول انتشار وباء كورونا في عمالة عدد من المولات التجارية بجدة.
مشددةً على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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