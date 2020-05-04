تسجيل 272 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة في مصر

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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، ووفاة 14.
وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي؛ تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 6465 حالة؛ من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
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