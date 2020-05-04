تويوتا تُقدم نسختها مفتولة العضلات Yaris Cross فى ثوبها الجديد

كشفت شركة تويوتا اليابانية الرائدة فى صناعة السيارات عن Yaris Cross الجديدة، والتي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة اليابانية، أن سيارتها الصغيرة تزيد في الخلوص الأرضي عن الموديل التقليدي بمقدار 30 ملم، كما تظهر بشخصية تصميمية مستقلة وملامح مفتولة العضلات على مبيت العجلات مربع الشكل بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتقف السيارة البالغ طولها 18ر4 متر على جنوط قياس 18 بوصة، كما تسع 390 لترا من الأمتعة خلف الغطاء الخلفي العريض.

وتعتمد السيارة في الدفع على نظام دفع هجين بقوة 85 كيلووات/116 حصان، يمكن توزيعها على العجلات الأربع في بعض النسخ.

ومن المقرر طرح السيارة Yaris Cross الجديدة في الأسواق خلال العام القادم 2021.

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