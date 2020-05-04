شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وحار بالبحرين وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس اليوم الأثنين، حيث تشهد المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، فيما تشهد الإمارات طقسا غائما جزئياً بوجه عام، أما البحرين فتشهد طقسا حار نسبياً خلال النهار.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ،حائل ،القصيم ،الحدود الشمالية , الجوف ،الرياض ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 10-40 كمساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بوجة عام بسرعة 10-38 كمساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً بوجه عام، وغائم أحياناً ظهراً خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

و أوضح المركز فى بيانه اليومى أن الرياح ستكون شمالية شرقية - شمالية غربية 18 - 30 تصل إلى 38 كمس أحياناً و الموج فى الخليج العربى خفيفا الى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 09:59 و المد الثانى عند الساعة 23:46 و الجزر الأول عند الساعة 16:46 و الجزر الثانى عند الساعة 05:26 ..وفى بحر عمان يكون الموج متوسطا وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:19 و المد الثانى عند الساعة 08:02 و الجزر الاول عند الساعة 12:57 و الجزر الثانى عند الساعة 01:49.

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و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 40 29 50 20 دبى 40 30 50 15 الشارقة 40 29 55 15 عجمان 39 30 50 20 أم القيوين 39 29 55 20 رأس الخيمة 38 29 60 25 الفجيرة 35 29 70 30 العين 41 30 40 15 ليوا 42 27 65 20 الرويس 38 29 60 20 السلع 40 30 60 20 دلما 33 27 65 25 طنب الكبرى 35 26 65 30 طنب الصغرى 35 26 65 30 أبو موسى 35 26 60 30 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع، اليوم الاثنين، فى مملكة البحرين سيكون حسناً ولكنه حار نسبياً خلال النهار، الرياح: شمالية من 5 إلى 10 عقد، وتصل إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 20%، شروق الشمس فى تمام الساعة 4:57 صباحاً والغروب عن الساعة 6:11 مساء.