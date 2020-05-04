شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: وصول طائرة عسكرية قادمة من الصين تحمل معدات طبية لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من الصين، محملة بمعدات طبية لازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة فى مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية - فى بيان صحفى - إن الرحلة تأتى ضمن جهود التعاون المشترك بين (الدفاع) ووزارة الصحة الكويتية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، من أجل توفير المعدات الطبية اللازمة، لمواجهة مثل هذه الظروف، عبر رحلات الجسر الجوى التى تقوم بها الوزارة، ممثلة بالقوة الجوية.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من الصين، محملة بشحنة من المعدات الطبية اللازمة للاستخدام، ضمن جهود الدولة فى مكافحة إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).