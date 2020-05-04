شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يشارك فى قمة دول عدم الانحياز عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، فى قمة دول عدم الانحياز التى تعقد بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، أنه " يشارك اليوم الاثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بواسطة تقنية للاتصال المرئى عن بعد فى قمة دول عدم الانحياز المخصصة لبحث سبل التنسيق والتعاون من اجل التصدى لتفشى جائحة كرورنا فيروس فى العالم".

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