الكويت.. مصريون يطالبون بالعودة "سريعا" إلى بلادهم

الكويت/ الخليج 365

تجمع عدد من الوافدين المصريين المخالفين لقانون الإقامة، الأحد، داخل مركز للإيواء في منطقة كبد، غرب الكويت، مطالبين بالعودة سريعا، إلى بلادهم، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "عشرات المصريين المخالفين تجمعوا بمركز الإيواء مطالبين بسرعة إنهاء إجلائهم".

وأضاف أن "موضوع سفر المخالفين وإعادتهم لا دخل للكويت به".

وأوضح أن "التأخير عائد إلى عدم وجود رحلات طيران إلى مصر لنقلهم".

Advertisements

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن مطالب مواطنيها في الكويت.

غير أن القاهرة أعلنت في أواخر أبريل/ نيسان الماضي تسيير 22 رحلة استثنائية لعودة مواطنيها العالقين في الخارج، من عدة دول.

ومنحت الكويت مهلة لمخالفي الإقامة شهر أبريل/ نيسان الماضي كاملا لتسليم أنفسهم في مراكز مخصصة وإعفائهم من الغرامات وتذكرة سفر مجانية لإعادتهم إلى بلدانهم.

وتسببت إجراءات مواجهة فيروس كورونا في إغلاق مطارات وتعطيل حركة طيران بين مختلف دول العالم.

وفي 14 أبريل/نيسان الماضي، قالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، في تصريحات إن عدد مواطنيها العالقين بالخارج يصل لنحو 3378، مشيرة إلى أن الوزارة تعيد الآن العالقين ممن ليس لديهم إقامة دائمة، على أن تكون المرحلة الثانية للمقيمين فى الخارج، دون ذكر أعدادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.