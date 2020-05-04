شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية: 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى عدم تسجيل أى حالات وفاة، ليوم أمس الأحد.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - فى بيان اليوم الإثنين - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 74 فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى 3 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 678 حالة، بينها 41 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 61 شخصا.

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وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.