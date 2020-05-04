مقتل جندي في قصف «مسيّرة» تركية لقاعدة الوطية في ليبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل جندي ليبي أمس الأحد، في استهداف طائرة مسيرة «درون» تركية لقاعدة الوطية غرب البلاد، فيما دعت مصر وإيطاليا إلى ضرورة تسوية الأزمة الليبية.

وجاء القصف التركي غداة رصد بوارج حربية تركية قبالة سواحل القره بوللي الليبية، يعتقد أنها تمهد لقصف بحري نحو قوات الجيش الليبي في ترهونة.

ويأتي هذا بعد يومين على رفض حكومة الوفاق المدعومة من تركيا هدنة كان الجيش الليبي أعلن قبوله بها خلال شهر رمضان المبارك، تلبية لدعوات دول وصفها بالشقيقة. وكان المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن الأربعاء في مؤتمر صحفي، أن الجيش استجاب لدعوات المجتمع الدولي ودول شقيقة وصديقة بوقف فوري للقتال خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أنه سيحتفظ بحق الرد على أي تهديد أو تحركات مشبوهة وخرق للهدنة تقوم بها الميليشات المسلحة التابعة للوفاق.

في المقابل، أعلنت حكومة الوفاق الخميس عن رفضها لتلك الهدنة، مؤكدة أنها ستستمر في ضرب ما أسمتها «بؤر التهديد أينما وجدت، وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون في كامل أنحاء البلاد». وبدورها، دخلت أنقرة على خط الموقف الليبي، مؤكدة في بيان أنها «مستمرة في دعم الوفاق»، في مواجهة الجيش الليبي،حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا مستمرة في نقل المسلحين المرتزقة الموالين لها لدعم صفوف الميليشيات في طرابلس.

وأعلن المرصد السبت، أن 26 مسلحاً سورياً من الموالين لتركيا قتلوا في ليبيا خلال الأيام الماضية. وقدر المرصد إن أعداد المقاتلين في صفوف كتائب حكومة الوفاق الليبية بنحو 7400 شخص.

في وقت بُثت اعترافات جديدة لمسلحين سوريين كشفت التمويل الذي يتلقونه وطرق تهريبهم من سوريا إلى ليبيا في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.وقال أحد المرتزقة السوريين إن ألفي دولار دفعتهم تركيا بالتنسيق مع حكومة الوفاق، كانت كفيلة بتغيير بوصلته من مقاتلة الجيش السوري إلى مرتزق يقاتل ضد الجيش الوطني الليبي.

من جهة أخرى،أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري،ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو،أمس الأحد،أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو استعادة الأمن والاستقرار.



وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان،إن الوزيرين تطرقا في اتصال هاتفي الى سبل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة واستعادة الأمن والاستقرار والقضاء التام على ما تشكله التنظيمات الإرهابية من تهديد لأمن المواطن الليبي والمنطقة بصفة عامة.

(وكالات)