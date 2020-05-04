أمريكية تنقل ابنتيها إلى الصين لحمايتهما من «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت سيدة أمريكية نقل ابنتيها من الولايات المتحدة إلى الصين لحمايتهما من خطر الإصابة بفيروس كورونا. ونشرت صحيفة «ساوث تشاينا مورينغ بوست»، أمس الأحد، تفاصيل قصة جون شيه، أمريكية الأصل وتعمل بإحدى جامعات مدينة شنغهاي الصينية. وقالت شيه إنها سافرت من شنجهاي إلى فيرجينيا من أجل اصطحاب ابنتيها اللتين تقيمان هناك، وذلك بعدما لاحظت تبايناً كبيراً بين تعامل واشنطن وبكين في احتواء الفيروس، وقالت إن أداء السلطات الأمريكية كان مثيراً للقلق.

وتعمل شيه منذ سنوات في شنجهاي بعدما حصلت على وظيفة هناك، فيما بقيت الطفلتان والأب في الولايات المتحدة.

واجتمعت الأسرة كلها في اليابان خلال عطلة في يناير الماضي أثناء السنة القمرية، وحينها بدأت الأخبار تتوارد عن تفشي الفيروس وإجراءات الإغلاق الصينية.

وقرر الزوجان حين أغلقت المدارس فى شنجهاي، أن الطفلتين اللتين تتراوح أعمارهما بين 13 و10 سنوات يجب أن تعودا إلى الولايات المتحدة، على اعتبار أن هذا الإجراء الأسلم لهما، لكن وصلت العائلة إلى ما يشبه نقطة تحول، خلال منتصف شهر مارس الماضي، إذ أعلنت المدرسة التي تدرس فيها الطفلتان غلق أبوابها، إثر تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث سجلت أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات.

ووفقاً للصحيفة، سافرت الأم إلى الولايات المتحدة ومكثت هناك 36 ساعة فقط، وخلال هذه الأيام القليلة رأت أموراً مثيرة للقلق، مثل إجراءات الفحص المتراخية في المطارات، ولو لم تقل إنها كانت في الصين لما سألها أحد ولما أخضعت لفحص الحرارة الذي يكشف عن الحمى.

ووصلت السيدة الأمريكية فى 19 مارس الماضي، بصحبة ابنتيها مطار شنجهاي عبر اليابان، لكن الأمر كان مختلفاً تماماً عما حدث في المطار الأمريكي. وتقول شيه إن ركاب الطائرة أخضعوا لإجراءات صحية مشددة استمرت أكثر من 7 ساعات للتأكد من عدم حملهم للفيروس.