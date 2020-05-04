«مغامير مشاهير».. إنصاف نجوم الظل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منذ بداية شهر رمضان الكريم، وفي السابعة وخمس دقائق مساء، بتوقيت القاهرة، يتابع كثير من جمهور المستمعين المصريين عبر إذاعة «صوت العرب» حلقات برنامج «مغامير مشاهير» التي يقدمها هذا العام، ويعدها، ويخرجها، الروائي والإذاعي المصري هشام علوان.

وتدور فكرة البرنامج عن الفنانين المغمورين العابرين في السينما، الذين يمرون مروراً لطيفاً خفيفاً بأدوار قليلة، أو قصيرة جداً، لكنها مؤثرة، ولا يمكن للمشاهد أن ينساها، فتعلق في وجدانه، وربما يتذكرها وينسى اسم الفنان المبدع الذي قدمها. لذا جاءت الحلقات لتعيد بعض الإنصاف للفنان المغمور، صاحب الدور المشهور، وتلقي عليه بعض الضوء، لنكتشف معلومات وحقائق مدهشة عن هؤلاء المغامير.

وفي الحلقة الأولى، وقع اختيار علوان على الكاتب والفنان أنور أحمد، صاحب الدور الوحيد اليتيم في تاريخ السينما، حين جسد دور مصطفى كامل في فيلم «مصطفى كامل شهيد الوطنية»، ويكشف كيف رشحه المخرج أحمد بدرخان. وكم كانت السينما المصرية سباقة في تناول سير زعماء وسياسيين في أفلامها، حين أنتج الفيلم عام 1952، للسينما العالمية التي قدمت أعمالاً مثل «غاندي»، بطولة بن كينجسلي عام 1982، أو JFK عن الرئيس الأمريكي جون كيندي، إخراج أوليفر ستون عام 1991، أو«لنكولن» بطولة دانيال دي لويس عام 2012، غيرها من الأفلام، رغم فارق الإمكانات الإنتاجية.

كما تناول البرنامج أيضاً فنانين مميزين أمثال: لطفي الحكيم، وحسن أتلة، وماري باي باي، ومحسن حسنين، وعبد العزيز خليل، وعبد الغني النجدي، وفهمي آمان، وغيرهم من المغامير أصحاب الأدوار المشهورة.

حلقات البرنامج تلاقي صدى كبيراً بين النقاد المتخصصين، واستعادت جمهوراً لافتاً من المستمعين للإذاعة المصرية، لطرافة طرحه، ودقة معلوماته، وطريقة عرضها بأسلوب شائق، واستعادة أهم الجمل الحوارية السينمائية المميزة لهؤلاء النجوم المغامير.

وقال هشام علوان إن ناشرين تحدثوا معه لإمكانية تحويل حلقاته إلى كتاب، مصحوباً بصور هؤلاء الفنانين، وأنه يدرس الفكرة، تمهيداً لتنفيذها بشكل مميز في أقرب وقت.