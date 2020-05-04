«العويس الثقافية» تحتفي بأحمد أمين المدني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عند الساعة العاشرة من مساء يوم بعد غد حلقة نقاشية افتراضية عن الشاعر الراحل أحمد أمين المدني (1931 1995).

يشارك في الحلقة كل من بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم والدكتورة مريم الهاشمي والشاعر والباحث إبراهيم الهاشمي والدكتور هيثم يحيى الخواجة، وستتطرق الحلقة إلى حياة وشعر المدني من خلال كتاب «غربة المدني» لمريم الهاشمي، وهو دراسة تحليلية عن ظاهرة الاغتراب في شعر المدني، وكذلك كتاب «النورس المهاجر» للخواجة، وصدر الكتابان ضمن سلسلة أعلام من الإمارات عن المؤسسة.



وعبر منصة «زووم» الافتراضية يلقي المشاركون الضوء على حياة وشعر المدني.

ولد الشاعر أحمد أمين المدني في العام 1931 في دبي، ودرس في العراق وبريطانيا وفرنسا، وعمل مدرساً في بغداد والشارقة، ودبي، نشر أبحاثه وأشعاره في مختلف الصحف والمجلات العربية منذ الخمسينات. من دواوينه الشعرية المنشورة: «حصاد السنين» (1968)، «أشرعة وأمواج» (1973)، «عاشق لأنفاس الرياحين» (1990).