دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters عدد المصابين بكورونا في البرازيل يتخطى 100 ألف شخص

ريو دي جانيرو (رويترز) - قالت وزارةالصحة البرازيلية يوم الأحد إنه تم تسجيل 4588 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل و275 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مايزيد على 100 ألف شخص.

وبلغ العدد المسجل لحالات الإصابة بالفيروس الآن 101147 في حين بلغ إجمالي الوفيات 7025 حالة. وقالت الوزارة إن عدد الحالات زاد بنحو خمسة في المئة يوم الأحد عن اليوم السابق في حين كانت الزيادة في عدد الوفيات بنسبة أربعة في المئة.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية)