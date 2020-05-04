المغرب يسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة

الرباط (رويترز) - قالت وزارة الصحة المغربية يوم الأحد إنها سجلت 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 4903.
وأضافت الوزارة أنها سجلت أيضا حالة وفاة واحدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس ليصل إجمالي حالات الوفاة في المغرب منذ بدء تفشي الجائحة إلى 174.
وقال محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية إن نسبة التعافي تستمر في الارتفاع إذ بلغت نحو 29.3 في المئة. وأضاف أن نسبة الوفيات تواصل التراجع إلى نحو 3.5 في المئة.
ويقول المغرب إنه اتخذ إجراءات استباقية لمنع تفشي المرض واتخذ إجراءات صارمة من بينها فرض حالة الطوارئ الصحية حتى 20 مايو أيار.
(تغطية صحفية للنشرة العربية زكية عبد النبي - تحرير محمد اليماني)
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