شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة المغربية، إنها سجلت 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالى الإصابات إلى 4903.

وأضافت الوزارة أنها سجلت أيضا حالة وفاة واحدة بمرض كوفيد-19 الذى يسببه الفيروس ليصل إجمالى حالات الوفاة فى المغرب منذ بدء تفشى الجائحة إلى 174.

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وقال محمد اليوبى مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية إن نسبة التعافى تستمر فى الارتفاع إذ بلغت نحو 29.3 فى المئة. وأضاف أن نسبة الوفيات تواصل التراجع إلى نحو 3.5 فى المئة.

ويقول المغرب إنه اتخذ إجراءات استباقية لمنع تفشى المرض واتخذ إجراءات صارمة من بينها فرض حالة الطوارئ الصحية حتى 20 مايو.